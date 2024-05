ऐप पर पढ़ें

Bureaucrats looking for second innings in politics: दलित वर्ग से आने वाले पूर्व नौकरशाह डीजीपी रहे बृजलाल, पूर्व एडीजी असीम अरुण और पूर्व डीजीपी विजय कुमार के बाद एडीजी रहे प्रेम प्रकाश ने मंगलवार को भाजपा का दामन थाम लिया। प्रेम प्रकाश सहित इनमें कई नाम ऐसे हैं, जो दलितों के बीच बाकायदा मिशन के रूप में काम कर रहे थे। प्रेम प्रकाश की एंट्री उस दौर में हुई है, जब विपक्षी गठबंधन भाजपा सरकार को संविधान बदलने के नाम पर घेर रहा है। हवा का रुख भांपने वाले नौकरशाहों के इस कदम के कई तरह से सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। यह बात दीगर है कि सियासत में आने वाले पूर्व नौकरशाहों की राजनीति में पारी दमदार साबित नहीं होती।

बृजलाल हों या प्रेम प्रकाश एक जमाने में यह अधिकारी बसपा सुप्रीमो मायावती के बेहद करीबी हुआ करते थे। बसपा सरकार में इनके नाम की तूती बोलती थी। प्रेम प्रकाश अपनी सेवा के दौरान कई बार विवादों में भी आए मगर बहुजन मिशन के लिए काम करने की उनकी इमेज लगातार बनी रही। एक-एक कर सिलसिलेवार दलित अधिकारी रिटायर होते ही भाजपा का दामन थाम रहे हैं। असीम अरुण ने तो सेवा से वीआरएस लेकर यूपी के विधानसभा चुनावों से कुछ पहले भाजपा की सदस्यता ली थी। इनके अलावा न्यायिक सेवा व प्रदेश प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारी भी भाजपाई हो चुके हैं।

सामान्य तौर पर अधिकारियों को सियासी मौसम का अच्छा जानकार माना जाता है। यहां तक सत्ताधारी दल भी इन्हीं नौकरशाहों के जरिए जमीनी फीडबैक हासिल करते हैं। ऐसे में दलित अफसरों का भाजपा की ओर रुख करना चर्चा में है।

वहीं जानकारों का यह भी कहना है कि सेवा के बाद अपनी दूसरी पारी को बेहतर बनाने के लिए कुछ अधिकारी सत्ता की नाव पर सवार होना चाहते हैं। यूं भी भाजपा की नजर इन दिनों बसपा के वोट बैंक पर है। पार्टी में शामिल हुए पूर्व डीजीपी बृजलाल राज्यसभा सदस्य हैं जबकि असीम अरुण योगी सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री हैं। यह बात दूसरों को भी आकर्षित करती है। इसीलिए कई अफसर सेवानिवृत्ति के बाद भाजपा की ओर रुख कर रहे हैं।

कहना गलत न होगा कि पूर्व डीजीपी बृजलाल और असीम अरुण को छोड़ दें तो हाल के दिनों में ज्यादातर आईएएस अधिकारी राजनीति में सफल नहीं हुए हैं। ज्यादातर ने बैकडोर यानी एमएलसी या फिर राज्यसभा के जरिये इंट्री हासिल कर मंत्री पद पाया लेकिन जमीनी राजनीति में उन्हें वैसी सफलता नहीं मिल सकी।