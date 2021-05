यूपी ने कोरोना टेस्टिंग में रिकॉर्ड बनाया है। यूपी एक दिन में सबसे ज्यादा 3.07 लाख रिकॉर्ड टेस्ट करने वाला पहला राज्य बन गया है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि टेस्ट बढ़े हैं, पर केस का ग्राफ गिरा है। यूपी में टोटल एक्टिव केसेज की संख्या एक लाख से नीचे आ गई। <

Uttar Pradesh becomes first state to conduct 3.07 lakh cases in a single day. Caseload has reduced by 2.15 lakh cases in 21 days: ACS Information Navneet Sehgal