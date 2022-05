उत्‍तर प्रदेश के इस जिले में कोरोना की एक लाख वैक्‍सीन खराब होने का अंदेशा है। वजह यह कि जिला वैक्सीन स्टोर का जनरेटर एक हफ्ते से ज्यादा समय से खराब पड़ा है। डीआईओ ने इस बारे में शासन से मदद मांगी है।

Tue, 03 May 2022 06:49 AM

Ajay Singh हिन्‍दुस्‍तान,बस्‍ती Tue, 03 May 2022 06:49 AM

