UP Election Result: पार्टी बदलने पर भी इन उम्मीदवारों को मिला जीत का प्रसाद, इन दिग्गजों को जनता ने नकारा, पढ़ें लिस्ट में कौन-कौन हैं शामिल

विशेष संवाददाता,लखनऊ Sneha Baluni Fri, 11 Mar 2022 06:06 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.