मैनपुरी में सनसनीखेज वारदात, चार महीने के मासूम की गला दबाकर की हत्या

मैनपुरी में चार महीने के मासूम की गला दबाकर हत्या कर दी गई। एक महीने से बच्चे को लेकर उसकी मां मायके में ही थी। पति ने अपनी पत्नी व सास पर मासूम बेटे की हत्या का आरोप लगाया है।

