3600 करोड़ रुपये खर्च कर अपग्रेड की जाएगी यूपी-112, मुसीबत में 10 मिनट से भी कम समय में पहुंचेगी यूपी पुलिस

योगी 2.0 में कानून व्यवस्था के मामले में यूपी पुलिस को देश में नंबर एक पुलिस बनाने की तैयारी है। यूपी सरकार यूपी 112 का रिस्पांस टाइम घटाकर 10 मिनट से कम करने का प्रयास कर रही है।

