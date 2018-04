उन्नाव कांड: मेडिकल टेस्ट के लिए परिवार समेत लखनऊ पहुंची पीड़िता, सीबीआई मांग सकती है सेंगर की रिमांड

उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित उन्नाव रेप कांड के आरोप में गिरफ्तार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक कुलदीप सेंगर को केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) आज दोपहर बाद रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। वहीं पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए लखनऊ लाया गया है।

पीड़िता को यहां परिवार के साथ लाया गया है।

Family of #UnnaoRapeVictim arrives at Ram Manohar Lohia Hospital in Lucknow pic.twitter.com/wR7goZMjod