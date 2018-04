उन्नाव गैंगरेप: DGP से मिलीं विधायक कुलदीप सेंगर की पत्नी, कहा- मेरे पति को फंसाया जा रहा है, उन्हें इंसाफ दीजिए

उत्तर प्रदेश के उन्नाव गैंगरेप केस में मुख्य आरोपी भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर बुधवार सुबह पुलिस महानिदेशक ओ.पी. सिंह से मिलने पहुंचीं। उन्होंने डीजीपी से अपने पति के लिए न्याय की गुहार लगाई है।

संगीता सेंगर ने कहा कि उनके पति को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। वहीं, पीड़िता ने एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ दिलाने की मांग की है। विधायक की पत्नी ने पीड़िता के आरोपों को झूठा बताते हुए उसका नार्को टेस्ट कराने की मांग की है।

उन्नाव: विधायक के भाई की पिटाई से रेप पीड़िता के पिता की मौत

मीडिया से बात करते हुए भावुक होकर रोते हुए उन्होंने कहा कि यह सब एक साजिश के तहत किया जा रहा है, इसकी उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए।

Unnao Rape Case: Sangeeta Sengar, wife of accused MLA Kuldeep Sengar, met DGP OP Singh in Lucknow, says, 'I have come to plead for justice for my husband.' pic.twitter.com/wuvBQxGB41 — ANI UP (@ANINewsUP) April 11, 2018

जानकारी के अनुसार, इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सरकार ने यह केस एसआईटी को सौंप दिया है। एसआईटी बुधवार शाम तक अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपेगी।

There's political motive behind this. Make my husband & girl (rape victim) undergo narco test. My daughters are traumatised. We're being mentally harassed. No evidence has been presented yet, still he's being labelled as rapist: Sangeeta Sengar, accused MLA Kuldeep Senga's wife pic.twitter.com/GWZtKr5NbC — ANI UP (@ANINewsUP) April 11, 2018

एडीजी (लखनऊ) राजीव कृष्णा की अगुवाई में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) केस की जांच के लिए बुधवार को रेप पीड़िता के घर पहुंची। एसआईटी की टीम ने यहां कई लोगों से बात कर रही है।

#Unnao: Special Investigation Team (SIT), headed by ADG Lucknow zone Rajeev Krishna, arrived at the residence of Unnao rape victim. pic.twitter.com/t5WsglQMwg — ANI UP (@ANINewsUP) April 11, 2018

वहीं, उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट में एक वकील द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। वकील ने पीड़िता के परिवार के लिए सीबीआई जांच और मुआवजे की मांग की है।

इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुद उन्नाव रेप केस का संज्ञान लिया है। गुरुवार को चीफ जस्टिस की बैंच में इस मामले की सुनवाई होगी।