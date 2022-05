उन्नाव: ड्यूटी के पहले ही दिन नर्स की गैंगरेप के बाद हत्या, अस्पताल की छत से लटकाया शव; चार दिन पहले विधायक ने किया था उद्घाटन

उतत्र प्रदेश के उन्नाव के निजी अस्पताल में एक नर्स की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। नर्स जिस दिन ड्यूटी पर पहुंची उसी रात उसके साथ दरिंदगी की गई। आत्महत्या का रूप देने के लिए छत से शव लटकाया।

Sun, 01 May 2022 07:45 AM

Sneha Baluni संवाददाता,बांगरमऊ (उन्नाव) Sun, 01 May 2022 07:45 AM

