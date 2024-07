मोहब्बत का अनोखा इजहार, आशिक ने प्रेमिका के लिए शहर में लगवाई होर्डिंग, पोस्टर पर शादी के लिए किया प्रपोज

हर चीज के लिए प्रचार-प्रसार इन दिनों आम हो गया है। बात चीहें किसी प्रोडक्ट के प्रचार की हो या फिर के प्यार के इजहार की। ऐसा ही एक मामला यूपी के कन्नौज जिले से सामने आया है।

unique expression love lover put up hoarding for his girlfriend city proposed for marriage on poster

Dinesh Rathour Fri, 12 Jul 2024 03:08 PM लाइव हिन्दुस्तान,कन्नौज