बेरोजगारी पर भी चला योगी का बुलडोजर, यूपी ने दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और बंगाल तक को छोड़ा पीछे

रोजगार के मोर्चे पर योगी सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। अप्रैल में यूपी में बेरोजगारी दर 4.4 फीसदी से घटकर 2.9 फीसदी ही रह गई है। यूपी का प्रदर्शन दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु से बेहतर है।

