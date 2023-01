एक जिला एक उत्पाद स्कीम के तहत यूपी सरकार दे रही आत्मनिर्भर बनने का मौका, ऐसे करें आवेदन

ऐप पर पढ़ें

Under one district one product scheme: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की भौगोलिक स्थिति और विविधता को देखते हुए एक खास योजना शुरू की है जिसके तहत हर जिले को अपनी एक अलग पहचान मिलेगी। इसके साथ ही बेरोजगारी दर भी कम होगी और लोगों को स्वरोजगार से जुड़ने का अवसर मिलेगा। ये योजना है एक जिला एक उत्पाद योजना। जैसा कि नाम ही पता है कि इस योजना का संबंध ऐसे उत्पादनों से है जो एक खास जिले की पहचान है। फिर चाहे वो खाने की चीज हो, पहनने की चीज हो या फिर साज-सज्जा, भोग-विलास या फिर मनोरंजन या कला से संबंधित कोई चीज हो।

यूपी में ऐसे उत्पाद हैं जो कहीं और नहीं पाए जाते हैं जैसे कि प्राचीन और पौष्टिक काला नमक, चावल, गेहूं-डंठल, विश्व प्रसिद्ध चिकनकारी और जरी-जरदोजी के कपड़े सींग और हड्डी का काम जो मरे हुए जानवरों के अवशेषों से बनता है। इसके अलावा हींग, देसी घी, फैंसी कांच के बर्तन, चादर, गुड़, चमड़े का सामान भी यूपी के विभिन्न जिलों में उत्पादित किया जाता है।

एक जनपद एक उत्पाद योजना के प्रमुख उद्देश्य

स्थानीय शिल्प/कौशल का संरक्षण और कला का प्रचार।

आय और स्थानीय रोजगार में वृद्धि।

उत्पादों को रचनात्मक तरीके से बदलना (पैकेजिंग, ब्रांडिंग के माध्यम से)।

पर्यटन के साथ उत्पादन को जोड़ना।

इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना होता है।