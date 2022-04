गोरखपुर में मुर्तजा के आतंक के बाद नेपाल सीमा पर मिले 2 संदिग्‍ध, पाक कनेक्‍शन खंगालने में जुटीं एजेंसियां

गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा के टेरर कनेक्‍शन की जांच अभी चल रही है। इस बीच भारत-नेपाल सीमा पर फर्जी ID के साथ 2 संदिग्‍ध पकड़े गए हैं। खुफिया एजेंसियां दोनों से पूछताछ कर रही हैं।

लाइव हिन्‍दुस्‍तान,महराजगंज Ajay Singh Thu, 07 Apr 2022 02:05 PM

