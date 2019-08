घूस के पैसे के लिए आपस में ही भिड़ गए UP पुलिस के 2 जवान, VIDEO में देखें कैसे चली लाठियां

उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से खाकी को शर्मसारी करने वाली घटना सामने आई है। यूपी पुलिस के दो लालची और भ्रष्ट जवानों ने महज कुछ रुपये की रिश्वत के खातिर वर्दी को सरेआम शर्मसार किया और एक दूसरे पर ही लाठियां भांजने लगे।

दरअसल, प्रयागराज में यूपी पुलिस के दो जवान कथित तौर पर रिश्वत के पैसों के लिए आपस में भिड़ गए। दोनों पुलिस वालों ने एक-दूसरे को जमकर लाठियों से पीटा। हालांकि बाद में साथी पुलिसकर्मियों ने दोनों को अलग कर मामला शांत किया। यह पूरा हादसा वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया।

#WATCH Two policemen fight with each other allegedly over a bribe, in Prayagraj. Ashutosh Mishra, SP Crime, says “The incident took place day before yesterday. Both the policemen have been suspended. Investigation underway." pic.twitter.com/d83DItRTPf