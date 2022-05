एक शादी में दो घटनाएंः पहले दुल्हन के भाई का 22 लाख का बैग चोरी फिर दूल्हे के चाचा को मारी गोली

आगरा में ताजगंज में शादी के दौरान दो घटनाएं हो गईं। पहले दुल्हन के भाई के बैग में रखे थे 15 लाख के गहने, चार लाख नगद व लाइसेंसी रिवाल्वर चोरी हो गयी। फिर दुल्हे का चाचा को गोली मार दी गई।

