रेल यात्रियों का सफर होगा आसान, मई-जून से इन 32 ट्रेनों में शुरू हो जाएगी जनरल टिकट की सुविधा

मई-जून से रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। अंबाला डिवीजन ने उन ट्रेनों की लिस्ट तैयार कर ली है, जिनमें मई और जून माह से जनरल टिकट से सफर हो जाएगा। इनमें सहारनपुर की 32 ट्रेनें शामिल है।

