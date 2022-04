दर्दनाक हादसाः बस की टक्कर से पति-पत्नी और मासूम बेटी की मौत, डेढ़ साल का बेटा घायल

पत्नी और बेटा-बेटी के साथ बाइक से ससुराल से घर लौट रहे युवक के साथ शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हो गया। बस की बाइक से टक्कर के बाद पत्नी-पत्नी और बेटी की मौत हो गई। बेटा गंभीर रूप से घायल है।

फर्रूखाबाद वार्ता Yogesh Yadav Fri, 15 Apr 2022 05:02 PM

