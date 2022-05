यूपी के भ्रमण पर कर्नाटक से आए पर्यटकों की बस बुधवार की सुबह हादसे की शिकार हो गई। इटावा जिले के चौबिया क्षेत्र में यह हादसा हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 12 लोग घायल हैं।

Wed, 04 May 2022 10:53 AM

Ajay Singh लाइव हिन्‍दुस्‍तान,इटावा Wed, 04 May 2022 10:53 AM

इस खबर को सुनें