यूपी में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, इन चार शहरों में हेलीपोर्ट सेवा शुरू करेगी योगी सरकार

योगी सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अगले दो सालों में आगरा, मथुरा, लखनऊ और प्रयागराज में हेलीपोर्ट सेवा शुरू करने की योजना बना रही है।

