अपराधियों का कसता शिकंजा, अमेठी में पुलिस एनकाउंटर, 25- 25 हजार के इनामी दो बदमाश गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का माफियाओं पर शिकंजा कसता जा रहा है। अमेठी में पुलिस ने एनकाउंटर में 25- 25 हजार के इनामी दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में एक बदमाश और सिपाही घायल हो गए

लाइव हिन्दुस्तान,अमेठी Deep Pandey Sat, 16 Apr 2022 09:35 AM

