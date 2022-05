यूपी के बस्‍ती में मंगलवार की सुबह-सुबह फोरलेन पर हादसा हुआ है। एक बाइक से रुधौली से कलवारी जा रहे तीन युवकों की प्राइवेट बस की चपेट में आज जाने से दर्दनाक मौत हो गई। बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया।

Tue, 03 May 2022 08:28 AM

Ajay Singh हिन्‍दुस्‍तान,बस्‍ती Tue, 03 May 2022 08:28 AM

