मेरठ में हुई थी तीन साधुओं की बेरहमी से पिटाई, बैकफुट पर आई पुलिस, दर्ज किया मुकदमा, तीन गिरफ्तार

मेरठ जिले के लिसाड़ी गेट के प्रह्लादनगर में तीन साधुओं को बंधक बनाकर बेरहमी से पिटाई की वारदात का हिन्दुस्तान अखबार ने शनिवार को खुलासा किया था। पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

slogans in support of pakistan raised in bhopal mp

Dinesh Rathour Sun, 14 Jul 2024 10:48 PM प्रमुख संवाददाता,मेरठ