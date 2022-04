उत्‍तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार की सुबह-सुबह एक ही घर से तीन शव मिलने के कारण सनसनी फैल गई। एक कमरे में पति की लाश फंदे से लटकी मिला। वहीं बेड पर पत्‍नी और 4 महीने की बच्‍ची की लाश पड़ी थी।

इस खबर को सुनें