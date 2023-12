ऐप पर पढ़ें

Fake call in the name of minister: जालसाजों के हौसले इतने बुलंद है कि यूपी के बीजेपी विधायक प्रेम नारायण पांडेय को फोन कर सरकारी राशन की दुकान दिलाने का दबाव बनाते हुए धमकी तक दे डाली। विधायक ने जब परिवहन मंत्री को फोन किया तो मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद विधायक ने तरबगंज थाने में जालसाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

आरोप है कि किसी शख्‍स ने खुद को परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह बताते हुए तरबगंज विधान सभा क्षेत्र के काशीपुर गांव की उचित दर दुकान के विक्रेता चयन के लिए काशीपुर के रहने वाले बब्लू अली के पक्ष में काफी दबाव बनाकर पैरवी की। फोन करने वाले ने कहा कि मैं बब्लू अली को भेज रहा हूं। इन्‍हें किसी भी तरह उचित दर विक्रेता बनवा दीजिए।

कुछ शक होने पर विधायक प्रेम नरायण पांडेय ने परिवहन मंत्री से बात की। तब सच्‍चाई का खुलासा हो गया। मंत्री ने कहा कि उन्‍होंने कोई फोन नहीं किया है। साफ हो गया कि कोई दूसरा शख्‍स है जो फर्जी तरीके से परिवहन मंत्री का नाम बताकर गुमराह कर रहा है।

जालसाज, इतने पर ही नहीं रुका। उसने किसी दूसरे नंबर से विधायक को फिर फोन किया और मंत्री द्वारा उसके पक्ष में फोन किए जाने की बात बताते हुए सरकारी राशन की दुकान दिलाने का दबाव बनाने लगा। आरोपी ने एसडीम तरबगंज को भी परिवहन मंत्री का परिचय देकर बार-बार मोबाइल पर धमकाते हुए बब्लू अली के पक्ष में 7 दिन के अंदर उचित दर विक्रेता बनाने का दबाव बनाया। विधायक ने मामले की शिकायत पुलिस से की। उनकी तहरीर पर स्थानीय पुलिस ने आरोपी के खि‍लाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसओ शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि प्रकरण की जांच की जा रही है।