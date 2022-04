मंदिरों के सामने कुरान पाठ की धमकी, सपा नेत्री रुबीना खानम पर मुकदमा दर्ज

मंदिरो के सामने लाउडस्पीकर लगाकर कुरान का पाठ करने की धमकी देने वाली सपा नेत्री रुबिना खानम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस ने उनकी धमकी के वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज किया है।

अलीगढ़ हिन्दुस्तान Yogesh Yadav Mon, 18 Apr 2022 11:46 PM

