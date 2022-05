यूपी के 1000 बीएड कॉलेजों में इस बार नो एडमिशन, एनसीटीई ने दिया आदेश, एप्रेजल रिपोर्ट न भरने वालों पर कार्रवाई

यूपी के करीब 1000 बीएड कॉलेजों में इस बार एडमिशन नहीं हो सकेगा। एनसीटीई ने एप्रेजल रिपोर्ट न भरने वालों पर यह नकेल कसी है। देशभर के बीएड व डीएलएड संस्थानों से एप्रेजल रिपोर्ट मांगी गई थी।

