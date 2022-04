झांसी में ओएचई तार काट ले गए चोर, पांच घंटे ठप रहा भोपाल-लखनऊ रूट

यूपी में चोरों का हौसला कितना बुलंद है इसका नजारा झांसी में देखने को मिला है। यहां वीरांगना लक्ष्मीबाई-मुस्तरा स्टेशन के बीच 50 मीटर ओएचई तार चोर काट ले गए। इससे पांच घंटे लखनऊ भोपाल रूट ठप रहा।

झांसी हिन्दुस्तान Yogesh Yadav Sat, 16 Apr 2022 07:13 PM

