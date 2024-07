ऐप पर पढ़ें

Work out became a headache for the police: कभी-कभी पुलिस की कार्यशैली के चलते ही कोई केस उसकी परेशानी का सबब बन जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण हापुड़ में देखने को मिल रहा है। यहां एक किशोरी के गायब होने के चार महीने तक उसका पता न चला तो पुलिस ने अपनी जांच हत्‍या की ओर मोड़ दी और भाई को ही आरोपी मानने लगी।

कहा जा रहा है कि जांच के दौरान लड़की के भाई ने हत्‍या की बात कबूल भी कर ली। लेकिन इसी दौरान किशोरी के जिंदा होने और नोएडा सीडब्लयूसी में होने की सूचना मिली तो हालात बदल गए। परिजनों ने भागदौड़ शुरू कर दी है। पुलिस अब कह रही है कि भाई ने गलत बयान देकर बहन की हत्या कबूल की थी। मामला, हापुड़ के थाना देहात के भीमननगर मोहल्ले का है। यहांं का रहने वाला पीड़‍ित मंगलवार की दोपहर किशोर न्यायालय में पहुंचा था। वहां उसने अपनी जो कहानी सुनाई उसने पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े कर दिए।

पीड़ित के अनुसार उसकी बेटी फरवरी 2024 में नोएडा गई थी। वह भाई के साथ वापस लौट रही थी। रास्ते में बहन उस समय गायब हो गई जब वह भाई से लघु शंका के लिए कहकर हाईवे से जंगल की ओर गई थी। किशोरी, वहां से गायब हो गई। परिवार ने उसकी काफी खोजबीन की लेकिन कुछ पता नहीं लगा। इसके बाद तीन मार्च को पिता ने थाना देहात में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने भी किशोरी को तलाशने की कोशिश की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला।

चार महीने नहीं मिली तो जांच हत्या की तरफ घूमी

किशोरी के परिजनों ने आरोप लगाया कि चार महीने तक बच्‍ची तो पता नहीं चला तो पुलिस ने उनके बेटे को ही पकड़ लिया। पता नहीं कैसे लेकिन भाई ने पुलिस के साथ नहर पर जाकर अपनी बहन की हत्या की बात कबूल भी कर ली। यहां तक कबूल कर लिया कि उसने बहन का शव नहर में फेंक दिया था। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि घर से ले गई किशोरी की चप्पल को बरामद दिखाते हुए भाई को हत्यारोपी बता दिया। परिजनों के अनुसार वे अपने बेटे को सुपुर्दगी में घर ले गए लेकिन भाई द्वारा बहन की हत्या करने वाली पुलिस की कहानी से पूरा परिवार मानसिक रुप से परेशान हो गया था।

28 फरवरी को लावारिस में भेज दी किशोरी

इसी बीच एक किशोरी को थाना देहात पुलिस ने लावारिस में बरामद कर किशोर न्यायालय में 28 फरवरी को पेश किया था। जहां से किशोरी द्वारा नोएडा में रहने की जानकारी देने पर गौतमबुद्धनगर के सीडब्ल्यूसी में भेज दिया गया था।

छह दिन पहले आया बेटी के लिए फोन

पीड़ित परिवार ने बताया कि गुरुवार को नोएडा से फोन आया कि आपकी बेटी सीडब्ल्यूसी नोएडा में है। वहां पहुंचने पर परिवार की मुलाकात बेटी से हो गई। इस मामले में अब तक की गई कार्रवाई की पूरी फाइल न्यायालय ने मांगी है। परिजनों के मुताबिक उन्‍होंने पूरा घटनाक्रम एसपी हापुड़ को बता दिया है।

क्‍या बोली पुलिस

हापुड़ के एसपी अभिषेक वर्मा ने कहा कि एक किशोरी थाना देहात क्षेत्र से लापता हो गई थी। जिसकी गुमशुदगी थाने में दर्ज की गई थी। उसके भाई ने पुलिस को बयान दिया कि उसने हत्या कर शव नाले में बहा दिया है। परंतु किशोरी नोएडा सीडब्ल्यूसी में पेश हुई है। मामला संज्ञान में आया है। जांच कराई जा रही है।