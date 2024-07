रसगुल्ले के चकर में शादी में हो गया बखेड़ा, रिश्तेदारों में हुई मारपीट, दुल्हन के घर को भी बनाया निशाना

शादी-बारातों में अक्सर खाने-पीने की चीजों को लेकर बवाल होते देखा गया है। कहीं मांस-मछली न बनाए जाने को लेकर मारपीट हो जाती है तो कहीं रसगुल्ले के चक्कर में बखेड़ा खड़ा कर दिया जाता है।

rasgulla was distributing the mask without a mask in lockdown 116 people sued for up panchayat chuna

Dinesh Rathour Sun, 14 Jul 2024 02:41 PM हिन्दुस्तान,अमरोहा। हसनपुर