ऐप पर पढ़ें

Theft in the house of former BJP MLA: यूपी के लखीमपुर खीरी जिले की धौरहरा विधानसभा सीट से पूर्व विधायक बाला प्रसाद अवस्थी के घर चोरी हो गई है। पूर्व विधायक के घर चोरी की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के मुताबिक चोर, विधायक के घर से 30 लाख रुपए कैश, लाखों के जेवर उठा ले गए। उन्‍होंने अन्‍य सामानों के साथ दो रिवॉल्‍वर चोरी कर लिए थे जिन्‍हें बाद में घर के बाहर ही फेंक कर चले गए।

पूर्व विधायक बाला प्रसाद अवस्‍थी लखीमपुर खीरी के ईसानगर थाना क्षेत्र के बेलतुआ गांव में रहते हैं। बताया जा रहा है चोर, गुरुवार की रात के आखिरी पहर में दीवार फांदकर घर पूर्व विधायक के घर में घुसे थे। उन्‍होंने घर में रखा करीब 30 लाख रुपए कैश और लाखों के जेवर चुरा लिए। चोरों ने दो रिवॉल्‍वर भी उठा लिए थे। बाद में दोनों रिवॉल्‍वर घर के बाहर फेंककर चोर चले गए।

चोरी की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस फोर्स के साथ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। फिंगर प्रिंट एक्‍सपर्ट्स और फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। घर की जांच पड़ताल कर चोरों के बारे में सुराग लगाने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लखीमपुर खीरी जिला मुख्‍यालय से एसपी भी पूर्व विधायक के गांव के लिए रवाना हो गए हैं।