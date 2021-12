लखनऊ से बुककर ले गए कार, सुलतानपुर में की लूट, फिर ऐसे पकड़ में आए

सुलतानपुर पुलिस ने अयोध्या के रहने वाले चार लूटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि लखनऊ पालिटेक्निक से कार बुक कराकर सुलतानपुर आए। यहां कोतवाली देहात क्षेत्र में कार के ड्राइवर को मारपीटकर कार से नीचे फेंककर उसकी मोबाइल और कार लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने उनके पास से दो अवैध असलहा और तीन जिन्दा कारतूस भी बरामद किया है। अपर पुलिस अधीक्षक विपुल कुमार श्रीवास्तव ने पत्रकारों को बताया कि छह दिसम्बर को लखनऊ पालीटेक्निक के पास से कुछ लोग वाहन संख्या UP 32 LN 6247 को बुक कर यह कहकर लाए कि किसी की मृत्यु हो गई, चलना है। चालक पवन कुमार मिश्रा पुत्र रामहरस मिश्रा निवासी कुटिया थाना खंडासा जनपद अयोध्या वाहन चला रहे थे। इसके बाद चालक को उन्होंने तमंचा दिखाकर बंधक बना लिया गया। ड्राइवर को हटाकर खुद गाड़ी चलाने लगे। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के हनुमानगंज बाइपास चौराहे पहुंचने पर ड्राइवर पवन को गाडी से ढकेल दिया, गाड़ी लेकर फरार हो गये। पवन कुमार मिश्रा की तहरीर पर कोतवाली देहात थाना में मुकदमा पंजीकृत किया गया था ।

लूट की घटना के खुलासे के लिए एसपी डाॅ. विपिन कुमार मिश्र ने अपर पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव और क्षेत्राधिकारी लंभुआ सतीश कुमार शुक्ल के नेतृत्व में खुलासे का टास्क दिया। 18 दिसम्बर को थाना कोतावाली देहात और स्वॉट/सर्विलांस पुलिस टीम ने लूट का खुलासा किया। उन्हें पता चला कि कुछ दिन पूर्व जिन लोगों द्वारा हनुमानगंज बाजार के पास कार लूट की गई थी वे लोग अयोध्या से प्रतापगढ़ की तरफ जाने वाले है। इस सूचना पर संयुक्त टीमों ने अयोध्या की तरफ से आ रही एक स्विफ्ट डिजायर कार को रोकने का प्रयास किया तो उसे तेजी से नकराही गेट के अन्दर की तरफ मोड़ कर भागने का प्रयास किया गया। पुलिस ने गेट से लगभग 100 मीटर जाते-जाते वाहन कार को घेरकर रोक लिया गया।

अयोध्या जिले के रहने वाले हैं सभी चारों लूटेरे: कार में रूद्र प्रताप सिंह उर्फ अश्वनी पुत्र हरिप्रकाश निवासी ग्राम मड़ना, पूरा बाजार थाना महराजगंज जनपद अयोध्या, मंगल सिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासी ग्राम मड़ना पूरा बाजार थाना महराजगंज जनपद अयोध्या, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा पुत्र प्रमोद सिंह निवासी जोगानारा थाना महराजगंज जनपद अयोध्या, विपिन सिंह उर्फ चिंपाजी पुत्र कोतवाल सिंह निवासी नारा थाना महराजगंज जनपद अयोध्या व कार में सवार थे। स्विफ्ट डिजायर कार की तलाशी ली गयी तो कार की डिग्गी मे नम्बर प्लेटें नं0 UP 32 LN 6247 टूटी हुई दशा में मिला। कड़ाई से पूछताछ करने पर इन सभी ने बताया कि हम चारों आपस मे मित्र है। हम लोगो के पास कोई नौकरी नही है और ऐशों आराम की जिन्दगी जीने के लिए हम लोग वाहन की लूट पाट करके उनसे धन कमाते है। उसी धन से हम चारों लोग आपस मे ऐश की जिन्दगी व्यतीत करते है।

छह दिसम्बर को रात लगभग 11.30 बजे पालीटेक्निक चौराहे लखनऊ से हम चारों ने इसी गाड़ी को सुलतानपुर के लिये बुक कराकर आ रहे थे कि रास्ते में इस वाहन (स्विफ्ट डिजायर) जिसका असली नं0 UP 32 LN 6247 है, के ड्राइवर को कस्बा हैदरगढ़ टोल प्लाजा से कुछ दूर आगे चूंकि इस वाहन को लूटना था इसलिये पूर्व योजना के अनुसार मेरे साथी नें उल्टी करने का बहाना किया और हम लोगो ने गाड़ी रुकवा कर नीचे उतरे । मौका देखकर ड्राइवर को असलहा दिखाकर बंधक बना लिया कि चिल्लाना नही, नही तो मार डालेंगे,उसका मोबाइल भी छीन लिए। उसके बाद हनुमानगंज बाजार बाईपास पर सूनसान जगह देखकर सड़क के किनारे गाड़ी रोककर ड्राइवर को गाड़ी से बाहर ढ़केलकर यह स्विफ्ट डिजायर गाड़ी लेकर हम लोग पुनः मोड़कर सुलतानपुर-अयोध्या चले गये। पकड़े जाने के डर से उक्त गाड़ी का असली नम्बर प्लेट UP 32 LN 6247 खोलकर डिग्गी मे रख दिये। दूसरी प्लेट पर फर्जी नं0 UP 32 KD 0122 डलवाकर गाड़ी मे लगा दिये कि ताकि गाड़ी कोई पहचान न सके और आज हम चारो लोग इस गाड़ी को चोरी छिपे बेचने के लिये प्रतापगढ़ जा रहे थे कि रास्ते में पकड़ लिए गए।