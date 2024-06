ऐप पर पढ़ें

CM Yogi condemned the attack on the bus of Vaishno Devi devotees: वैष्‍णो देवी के श्रद्धालुओं से भरी बस पर जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में रविवार शाम आतंकवादियों ने गोलीबारी की, जिससे बस खाई में जा गिरी। इस घटना में नौ लोगों की मौत हो गई और 33 अन्य घायल हुए हैं। बस में सवार तीर्थयात्री उत्‍तर प्रदेश के थे। इस घटना पर सीएम योगी ने गहरा दुख जताया है। इसके साथ ही उन्‍होंने यूपी के अपर मुख्‍य सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि तत्‍काल स्‍थानीय प्रशासन से संपर्क कर घायलों के समुचित उपचार और आवश्‍यक सुरक्षा सुनिश्चित कराएं।

सोशल मीडिया प्‍लेटफार्म 'एक्‍स' पर एक पोस्‍ट में सीएम योगी ने लिखा, ' जम्मू-कश्मीर में तीर्थ यात्रियों की बस पर हुआ कायराना हमला अत्यंत दु:खद है. मेरी ओर से दिवंगत पुण्यात्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि! मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं. प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और सभी घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।'

यूपी के डिप्‍टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी 'एक्‍स' के जरिए वैष्‍णो देवी श्रद्धालुओं की बस पर हमले की निंदा की है। उन्‍होंने लिखा- ' जम्मू-कश्मीर में माता वैष्णो देवी जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकवादियों द्वारा किया गया हमला बेहद कायरतापूर्ण एवं निंदनीय है. ईश्वर से प्रार्थना है कि हादसे में घायलों को जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें और दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें। ॐ शांति।'

गोलीबारी के बाद खाई में गिरी बस

गोलीबारी के बाद हादसे की शिकार यह बस शिव खोड़ी मंदिर से कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर जा रही थी। इसी दौरान पोनी इलाके के तेरयाथ गांव के पास शाम करीब छह बजकर 15 मिनट पर हमला हुआ। 53 सीटों वाली बस गोलीबारी के बाद गहरी खाई में गिर गई। रियासी की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहिता शर्मा ने संवाददाताओं को बताया कि प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, आतंकवादियों ने घात लगाकर शिव खोड़ी से कटरा के लिए रवाना हुई बस पर गोलीबारी की। चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और बस खाई में गिर गई। शर्मा ने बताया कि बचाव अभियान पूरा हो गया है और अब तक नौ लोगों की मौत हो गई है।

घायलों में बलरामपुर और वाराणसी के लोग

एसएसपी ने बताया कि घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इनमें बलरामपुर की उषा पांडेय, काजल देवी और मैना देवी एवं गोण्डा के दिनेश गुप्ता और दो लोग वाराणसी के शामिल हैं। मृतकों की पहचान नहीं हुई है, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चलता है कि वे सभी उत्तर प्रदेश के हैं।