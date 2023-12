विधायक जी से कहिए, बन जाएगी सड़क; योगी सरकार ने दी ये बड़ी सौगात 

ऐप पर पढ़ें

Road construction on the proposal of MLAs: योगी आदित्‍यनाथ सरकार द्वारा बीते जून में लिए गए अहम फैसले के मद्देनज़र विधायकों के प्रस्ताव पर यूपी में नई सड़कों का जाल और पुरानी सड़कों के नवीनीकरण का काम जल्द शुरू हो जाएगा। विधायकों की तरफ से 1142 नई सड़कों का प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी को दिया गया था। इन प्रस्तावों को सूचीबद्ध और शासन स्तर से स्वीकृति के बाद बजट के लिए फाइल नाबार्ड को बढ़ा दी गई है।

प्रदेश सरकार ने बीते जून में यह फैसला लिया था कि विधायक अपने क्षेत्र में छह करोड़ रुपये तक की इंटर कनेक्टिविटी सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव दे सकेंगे। इसके अलावा करीब 1.5 करोड़ रुपये का प्रस्ताव पहले से बनी सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए देने का प्रबंध किया गया था। विधानसभावार इन सड़कों के प्रस्ताव का देने में जनप्रतिनिधियों के साथ ही जिला प्रशासन को भी अधिकृत किया गया था।

सरकार ने यह कदम उठाकर विधायकों को विधायक निधि का उपयोग अन्य विकास कार्यों में अधिक से अधिक करने का मौका दिया है। पहले विधायकों की निधि का बड़ा हिस्सा सड़क निर्माण के मद में चला जाता था।

यह प्रस्ताव बजट के लिए नाबार्ड को भेजा गया है। विभागीय सूत्र बताते हैं कि जल्द ही नाबार्ड से इन सड़कों के निर्माण के लिए अनुमानित 1615 करोड़ रुपये मिल जाएंगे। नाबार्ड से बजट स्वीकृत होने के साथ ही सड़कों का निर्माण तेजी से कराया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के पास अभी और भी बहुत से प्रस्ताव हैं जिनका परीक्षण कराया जा रहा है, दूसरे चरण में उन प्रस्तावों को भी नाबार्ड को भेजा जाएगा।

बसावटों को संपर्क मार्ग से जोड़ने के कई प्रस्ताव

प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद पीडब्ल्यूडी के पास विधायकों ने अपने क्षेत्र में गांवों, बसावटों व कस्बों को आपस में जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर प्रस्ताव भेजे हैं। इन प्रस्तावों का परीक्षण मौके पर करने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में 1142 नई सड़कों के निर्माण की कार्ययोजना पीडब्ल्यूडी ने तैयार कर शासन में विभिन्न विभागों से इसे अनुमोदित कराया। इनमें 250 से अधिक की बसावटों को संपर्क मार्ग से जोड़े जाने के प्रस्ताव भी बड़ी संख्या में हैं।

पीडब्‍ल्‍यूडी मंत्री की बात

पीडब्‍ल्‍यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन से नई सड़कों को बनाने के लिए मिले प्रस्तावों का परीक्षण करा लिया गया है। नाबार्ड से इसके लिए जल्द धनराशि मिल जाएगी।