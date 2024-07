शिक्षक ने दोस्तों के साथ घर में 7 दिन बंधक बनाकर किया किशोरी से गैंगरेप, हत्या

लखनऊ में शिक्षक ने घर में काम करने वाली किशोरी से दोस्तों के साथ गैंगरेप किया। सात दिन तक उसे घर में बंधक बनाकर यौन शोषण किया गया। पिटाई से उसकी मौत हो गई।

Deep Pandey Thu, 18 Jul 2024 08:34 AM हिन्दुस्तान,लखनऊ