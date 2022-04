लखनऊ में आज टैक्सी ड्राइवर्स की हड़ताल, ओला-ऊबर पर नहीं होगी बुकिंग

यूपी की राजधानी लखनऊ में आज लोगों को दिक्कत हो सकती है। टैक्सी ड्राइवर्स की हड़ताल पर रहेंगे। ओला-ऊबर भी बुकिंग नहीं करेंगे। दरअसल सीएनजी और पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर किराया बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

हिन्दुस्तान,लखनऊ Deep Pandey Mon, 18 Apr 2022 08:47 AM

