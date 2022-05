धर्मगुरुओं से बात करें, सड़क बाधित कर कोई आयोजन न हो, ईद से पहले सीएम योगी का अफसरों को आदेश

पूरे देश में मंगलवार को ईद मनाई जाएगी। इससे पहले सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिया है कि धर्मगुरुओं से बात करें और सभी कार्य निर्धारित स्थानों पर हो। यातायात बाधित कर सड़क पर कोई आयोजन न हो।

इस खबर को सुनें