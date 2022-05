ताजमहल में पूजा करने पहुंचे संत परमहंस हिरासत में, अन्न-जल छोड़ा

ताजमहल में पूजा करने जा रहे संत परमहंस को मंगलवार को हिरासत में ले लिया गया तो उन्‍होंने अन्‍न-जल का त्‍याग कर दिया। संत ने एक वीडियो जारी कर ऐलान किया कि ताजमहल में प्रवेश तक अनशन जारी रहेगा।

Ajay Singh वरिष्‍ठ संवाददाता,अयोध्‍या Wed, 04 May 2022 07:17 AM

