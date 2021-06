61 दिन बाद कल से खुलेगा ताजमहल, एक समय में 650 पर्यटक ही करेंगे दीदार

61 दिन की बंदी के बाद बुधवार से ताजमहल पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन एक समय में परिसर में मात्र 650 सैलानी ही दीदार के लिए मौजूद रहेंगे। ये प्रतिबंध अन्य स्मारकों पर लागू नहीं होगा। सैलानी ताजमहल का दीदार करने के लिए ऑनलाइन टिकट ही बुक कर सकेंगे। इधर, मंगलवार को ताजमहल पर सभी स्मारकों में तैनात कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई गई। पूरे स्मारक की सफाई कराने के साथ सेनेटाइजेशन भी किया गया।

निदेशक स्मारक डॉ. एनके पाठक द्वारा 16 जून से ताजमहल सहित अन्य स्मारक खोले जाने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही सैलानियों की क्षमता राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार तय करने के लिए कहा था। कोरोना काल में तीन बार ताजमहल बंद रहा। पहली लहर में 188 दिन और दूसरी लहर में दो बार 61 दिनों तक स्मारक बंद रहे। इस लिहाज से कोरोना काल में केवल 179 दिन ही स्मारक खुल पाए। अब दूसरी लहर में कोरोना संक्रमण में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसे देखते हुए जिलाधिकारी ने फिलहाल ताजमहल में एक बार में 650 पर्यटकों की मौजूदगी रखने के निर्देश अधीक्षण पुरातत्वविद को दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सही तरीके से किया जा सकेगा।

Taj Mahal, among other Archaeological Survey of India (ASI) protected monuments, will reopen from tomorrow



"Entry will be allowed only via online tickets. No one will be allowed to enter sans masks," says ASI’s superintending archaeologist (Agra circle) Vasant Kumar Swarnkar pic.twitter.com/xekA072caD