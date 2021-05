स्वरा भास्कर और तापसी पन्नू के ट्वीट पर लखनऊ में मिली मदद, जानिए पूरा मामला

लखनऊ के केजीएमयू में भर्ती मरीज को ब्लैक फंगस का इंजेक्शन दिलाने के लिए बेटे और उसकी दोस्त ने सोशल मीडिया पर गुहार लगाई। स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर कई नेताओं-मंत्रियों को टैग कर अलग अलग ट्वीट हुए। इनमें से एक ट्वीट स्वरा भास्कर के नाम से भी किया गया। स्वरा भास्कर ने लखनऊ में अपने मित्रों की मदद से मरीज के लिए इंजेक्शन की व्यवस्था करवाई। स्वरा ने फोन पर बताया कि देर रात तक, फिर शनिवार दोपहर तक अपनी टीम के जरिए मरीज की खैर खबर लेती रहीं।

कानपुर निवासी राजेश अग्निहोत्री केजीएमयू के गांधी वार्ड में भर्ती हैं। बेटे रिशभ ने बताया कि पहले वह पिता को लेकर हैलेट अस्पताल गए फिर वहां से केजीएमयू भेजा गया। पिछली 22 मई से उनके पिता को ब्लैक फंगस के लिए जरूरी इंजेक्शन लाइपोजोनल इंफोटोरिसिन नहीं लगा था। स्वरा भास्कर की टीम ने जब लखनऊ में जिला प्रशासन को जानकारी दी तो सीएमओ दफ्तर से केजीएमयू को फोन किया गया। केजीएमयू में डॉक्टरों ने मरीज के बेटे को बुलाकर जानकारी ली और इंजेक्शन की व्यवस्था की।

This request has been addressed 🙏🏽 https://t.co/MJ7qYTZaDH