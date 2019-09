Swami Chinmayanand Case: रंगदारी मामले में छात्रा अरेस्ट, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजी गई जेल

पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता चिन्मयानंद पर बलात्कार और यौन शोषण का आरोप लगाने वाली 23 साल की कानून की छात्रा को आज विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली के मामले में लोकल पुलिस के साथ उसके घर से गिरफ्तार कर लिया।

पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री और भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद पर यौन शोषण और दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली 23 साल की कानून की छात्रा को बुधवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे एसआईटी ने ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली के मामले में लोकल पुलिस के साथ उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद एसआइटी उसको चौक कोतवाली ले गई। वहां से उसे मेडिकल के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद एसआइटी छात्रा को लेकर कोर्ट पहुंची। सीजेएम के छुट्टी पर होने के कारण एसीजेएम कोर्ट में छात्रा को पेश किया गया। कोर्ट ने छात्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिया।

Shahjahanpur: The law student, who had accused Swami Chinmayanand for sexually harassing her, being brought to District Jail after a local court sent her to 14-day judicial custody for allegedly trying to extort money from him. pic.twitter.com/lq8xW85OrU