Swami Chinmayanand Case: यौन शोषण के आरोपी स्वामी चिन्मयानंद गिरफ्तार, SIT ने आश्रम से उठाया

शाहजहांपुर स्थित एसएस लॉ कॉलेज की छात्रा द्वारा यौन शोषण के आरोपों से घिरे स्वामी चिन्मयानंद की मुसीबतें कम होने का नाम ले रही हैं। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने स्वामी चिन्मयानंद को गिरफ्तार किया है। एसआईटी ने उन्हें उनके आश्रम से गिरफ्त में लिया है। इससे पहले स्वामी चिन्मयानंद को शाहजहांपुर मेडिकल कालेज से गुरुवार शाम को केजीएमयू के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन वह सीधे केजीएमयू नहीं गए। वह मेडिकल कालेज से अपने मुमुक्षु आश्रम पहुंचे।

BJP leader Swami Chinmayanand has been arrested in connection with the alleged sexual harassment of a UP law student. pic.twitter.com/6NVLU761fC