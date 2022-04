यूपी में संदग्धि गतिविधियों में लिप्‍त लोगों की धड़पकड़ लगातार जारी है। इस बीच एटीएस ने देवबंद के एक मशहूर मदरसे से संदिग्‍ध बांग्‍लादेशी युवक तलहा तारुलकदार बिन फारुख को गिरफ्तार किया है।

