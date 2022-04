5 साल से पापा कर रहे हैं मेरा रेप, बेटी के खुलासे पर मां ने सौतेले बाप पर कराया मुकदमा

बरेली से रिश्‍तों को शर्मसार करते हुए एक सौतेला बाप पिछले 5 साल से अपनी बेटी से रेप कर रहा था। बेटी के इस खुलासे पर मां ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है।

हिन्‍दुस्‍तान,बरेली Ajay Singh Wed, 13 Apr 2022 08:11 AM

