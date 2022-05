यूपी में पिछले 5 साल में 2433 करोड़ की टैक्‍स चोरी हो गई। स्‍टेट जीएसटी की विशेष विंग ने इसका भंडाफोड़ किया है। प्रदेश में सबसे ज्‍यादा टैक्‍स चोरी कोरोना की पहली लहर के ठीक पहले हो रही थी।

Wed, 04 May 2022 05:44 AM

Ajay Singh प्रमुख संवाददाता,कानपुर Wed, 04 May 2022 05:44 AM

