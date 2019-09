2 साल बाद मुलायम ने आजम के लिए की प्रेस कांफ्रेंस, बोले-गरीबों का मसीहा जालिम नहीं हो सकता

समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव ने सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां के समर्थन में मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस की। उन्होंने कहा, 'आजम खां लंबे समय से गरीबों की लड़ाई लड़ते आए हैं। उन्होंने हमेशा गरीबों की मदद की है और आज उनपर तरह-तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। गरीबों की मदद करने वाला जालिम कैसे हो सकता है?' मुलायम ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन का मामला उछालकर आजम को फंसाने की कोशिश की जा रही है। आजम ने जौहर यूनिवर्सिटी चंदे के पैसे से खरीदी है। मुलायम ने मौजूदा सरकार पर हमला बोलते हुए फिर सवाल खड़ा किया कि 2 बीघा जमीन के लिए 27 मुकदमे क्यों दर्ज करा दिए गए? मुलायम ने आजम पर दर्ज मुकदमों को बेबुनियाद और साजिश करार दिया। उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं से आजम के समर्थन में आने की अपील भी की।

