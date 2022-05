सोनभद्र में चला बाबा का बुलडोजर, अवैध होटल और दुकानें हुईं जमींदोज

यूपी के सोनभद्र में शक्तिनगर बस स्टैंड के पास एनसीएल खड़िया की जमीन पर बने अवैध होटल और दुकानों पर बुधवार की सुबह-सुबह बुलडोजर चल गया। इस कार्रवाई में अवैध होटल और कुछ दुकानें जमींदोज कर दी गईं।

