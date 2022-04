सिद्धार्थनगर में साइबर ठगों ने बड़ा दुस्‍साहस दिखाया। डीएम के नाम पर फर्जी वाट्सएप बनाकर ठगों ने जिले के एसडीएम और तहसीलदारों को 5 हजार रुपए का बाउचर खरीदने का संदेश भेज दिया। पुलिस जांच कर रही है।

