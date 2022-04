महमूदाबाद किले में चल रही थी गदर-2 की शूटिंग, अफसरों ने सेट पर पहुंचकर रुकवा दिया काम

फिल्म निर्देशक अनिल शर्मा के निर्देशन में इसी सप्ताह गदर-2 की शूटिंग महमूदाबाद किले में शुरू होनी थी। फिल्म में बीजेपी सांसद सनी देओल और अभिनेत्री अमीषा पटेल मुख्य किरदार में है।

संवाददाता,महमूदाबाद। सीतापुर। Dinesh Rathour Wed, 06 Apr 2022 09:41 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.