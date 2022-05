मरे दोस्त की पत्नी से शादी करना चाहता था शोहदा, मना किया तो विधवा के ऊपर फेंक दिया तेजाब 

यूपी के कानपुर जिले की रहने वाली एक महिला के पति की एक साल पहले मौत हो गई थी। इसके बाद से एक शोहदा महिला पर शादी का दबाव बनाने लगा। शादी से मना करने पर उसने महिला के ऊपर तेजाब डाल दिया।

