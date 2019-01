गतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) को आज भारतीय चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया गया। चुनाव आयोग द्वारा प्रसपा (लोहिया) को चुनाव चिन्ह ‘चाभी’ का आवंटन किया गया। प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने इस पर भारतीय चुनाव आयोग का आभार जताया और चाभी को जनआकांक्षा की उम्मीद व विकास की कुंजी बताया।

Shivpal Yadav's Pragatisheel Samajwadi Party (Lohia) has been allotted the chaabi (key) symbol by Election Commission. (File pic) pic.twitter.com/l3tHeVUGmX